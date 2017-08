OM : Eyraud a adressé un tacle aux dirigeants caennais

Le président phocéen s'est exprimé en zone mixte, après la victoire marseillaise contre Domzale (3-0) : "Je suis nouveau, je dois être très naïf. Mais on m'a parlé de la grande famille du football français. Il y a la décision sportive, ce n'est pas à moi de la juger. Après, il y a eu un communiqué de presse assez étonnant. On avait l'impression qu'on s'attendait du côté de la Normandie à fêter un exploit historique : celui de la victoire de Domzale et sa qualification. Je veux dire à nos nombreux supporters normands que le jour où Caen jouera contre un club européen, je serai à fond derrière eux et que je souhaiterai leur victoire", a-t-il déclaré.Pour rappel, le SM Caen parlait d'un possible "exploit historique" du club slovène, mots qui ont visiblement énervé le dirigeant phocéen. Ironie du sort, Jan Repas ne s'est pas blessé, comme le craignait Xavier Gravelaine , mais a blessé Adil Rami