Lille : Bielsa dénonce les desseins malsains de certains journalistes

"Ça fait 30 ans que je reçois les mêmes attaques de la presse et cela m'irrite énormément, a-t-il déclaré. Pardonnez ma vanité mais cela fait 30 ans que j'interprète les intentions des journalistes. Je sais qui veut vraiment parler de foot et qui ne veut pas. Le visage et la gestuelle sont déjà des indicateurs." Le technicien argentin estime que les hommes de médias n'ont pas les compétences pour remettre en cause son travail : "Vous ne savez pas interpréter les données. Vous cherchez un conflit là où il n'y en a pas. Quand il n'y a pas d'info, on crée l'info en essayant d'opposer les membres d'un groupe, en l'occurrence le staff et les joueurs. Je vais faire tout mon possible pour éviter qu'un média divise le groupe que je dirige. Votre objectif est de chercher comment vous allez nous diviser. Ce procédé est destructeur", a-t-il ajouté.