"On a produit deux périodes différentes. Sur la première, on n'a pas eu la maîtrise souhaitée car on perdait trop le ballon. On l'a mieux tenu au retour des vestiaires", a-t-il expliqué. Il n'en veut pas à Saint-Étienne d'avoir évolué plus regroupé : "Cela n'enlève rien au mérite de l'ASSE dans le travail accompli. Ils étaient coleaders avec nous avant ce match, ils se sont bien renforcés avec une défense plus forte. C'est une équipe qui ne concède pas beaucoup d'occasions et c'était le match le plus difficile pour nous jusqu'ici. Mais cette rencontre nous a donné des informations et elle a été importante pour l'adaptation de Neymar ."