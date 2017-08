"Si je pense que les clubs sanctionnés ont retenu la leçon ? Pour être honnête, j'espère que oui. Si ce n'est pas le cas, nous leur apprendrons... Je ne parle pas seulement du PSG . La fenêtre des transferts n'est pas encore fermée. Faites-moi confiance, on s'occupe de tout ça", a-t-il indiqué à la presse. Sans que cela soit établi, il refuse d'évoquer le possible achat d'un joueur par un état : "Ce sont bien sûr les clubs qui doivent les acheter. On vérifie tous les cas, sans aucune exception. Mais je suis un avocat et je ne me prononce pas avant que les faits soient jugés. Et pour l'instant, aucun procès n'est ouvert. Mais je le répète, aucun État ne peut acheter un joueur."Pour autant, le PSG sera sanctionné, s'il n'a pas respecté les règles : "Je ne veux pas faire un cas spécifique du PSG. Mais nous avons beaucoup de sanctions possibles. Nous pouvons exclure de nos compétitions, retirer des points..." Enfin, il a indiqué qu'il n'hésiterait pas à le punir, si cela est nécessaire : "Si je manque de courage ? Ils ne sont pas sérieux. Ils ne me connaissent pas. Laissez fonctionner nos procédures."