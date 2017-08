"Tous les nouveaux sont les bienvenus. Tant que, je suis performant, je pense que je jouerai. (...) Ma saison fera que les gens changeront d'avis ou non, mais je ne suis pas à la recherche d'un statut, a-t-il expliqué au journal. Je montre en ce début de saison que je peux être un attaquant important, qui met des buts. J'en ai marqué 15 à Nice , 17 à Monaco l'année dernière. Peut-être que les supporteurs veulent des noms plus ronflants, un Ramos en défense, un Ronaldo en attaque... C'est normal, mais la direction veut recruter intelligemment."Pour rappel, l'ancien Monégasque a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 7 matchs officiels disputés sous le maillot de l'OM.