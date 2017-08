Belgique : Nainggolan voudrait arrêter et balance

Cette décision intervient alors que le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a décidé cette semaine de se passer de ses services pour les deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde prévues contre Gibraltar et la Grèce . "J'arrête. On m'a poussé dans cette situation, donc je mise tout sur l'AS Rome (...) Au moment de la désignation du sélectionneur, il avait déclaré que les Diables devaient jouer dans des grands championnats. Mais maintenant qu' Axel Witsel joue en Chine, ce n'est plus d'actualité. Et c'est moi qui dois en être la victime ? Non, merci. Cela n'a plus de sens de continuer. Il rappelle Youri Tielemans (Monaco), qui ne joue que quelques minutes par match", a confié le milieu de terrain de la Roma au quotidien flamand Het Nieuwsblad.