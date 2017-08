Premier League : Man City s'en sort sur le fil à Bournemouth

Les deux équipes ont bien failli se quitter sur un match nul globalement décevant pour les Citizens (1-1) au Vitality Stadium mais les joueurs de Pep Guardiola ont finalement arraché un succès inespéré dans le temps additionnel. Daniels a ouvert le score pour les Cherries d'une superbe reprise en pleine lucarne (14e) avant que le Brésilien Gabriel Jesus n'égalise après un bon travail de David Silva (22e). Malgré une bonne seconde période, et notamment une tête sur le poteau signée Otamendi à l'entame du dernier quart d'heure, les joueurs de Pep Guardiola ont longtemps buté sur la défense et le portier adverse. Sterling a finalement permis à Manchester City d'arracher la victoire (90e+7) et de prendre provisoirement la tête de la Premier League avant d'être expulsé deux minutes plus tard.