Real Madrid : Zidane soutient encore Benzema

L'entraîneur merengue a de nouveau encensé son attaquant ce samedi en conférence de presse. Le technicien madrilène n'a cependant pas souhaité polémiquer au sujet de sa non sélection en équipe de France. "Je ne suis pas la personne idéale pour répondre à ça, il y a un sélectionneur ( Didier Deschamps ) qui met sa liste en place, qui décide de sélectionner des joueurs et d'autres pas (...) On connaît ma position sur le cas de Karim. Sportivement, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit (...) Par rapport à la sanction qu'il a eu, tout ça, c'est du passé, je ne peux pas commenter plus (...) Sportivement, je sais que Karim est un joueur exceptionnel, il démontre à chaque match, chaque week-end, que sportivement on peut compter sur lui", a lâché l'entraîneur du Real Madrid.