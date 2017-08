Visiblement, le défenseur central français dervait rester en Premier League lors de l'exercice 2017-18. Jürgen Klopp et ses dirigeants aimeraient négocier un transfert définitif et deux clubs semblent tenir la corde à l'heure actuelle. Crystal Palace et West Bromwich Albion souhaitent enrôler l'ancien Parisien mais les Reds exigent au moins 30 millions d'euros pour ce transfert.