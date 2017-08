Après une première saison globalement décevante à Arsenal , le défenseur central allemand souhaiterait changer d'air et la piste du club lombard a visiblement trouvé grâce à ses yeux selon Sky qui annonce un accord entre le joueur et les Nerazzurri. Arsène Wenger ne devrait pas s'opposer au départ de Mustafi dans la mesure il souhaite absolument dégraisser son effectif avant le 31 août et que l'international allemand ne représente qu'une solution de rechange à ses yeux.