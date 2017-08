Premier League : Newcastle enfonce West Ham, Crystal Palace coule

Après deux défaites lors des deux premières journées, Newcastle a enfoncé West Ham à St James' Park (3-0) grâce à Joselu (36e), Clark (73e) et Mitrovic (86e). Swansea a remporté un succès précieux à Crystal Palace (2-0). Les rencontres Watford-Brighton et Huddersfield-Southampton se sont terminées par des matchs nuls et vierges (0-0).