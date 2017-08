Ligue 1 : l'OL et Nantes dos à dos

La première période a été dominée par les Gones qui se sont montrés trop brouillons à la finition. Les Lyonnais n'ont pas été plus réalistes au retour des vestiaires malgré une double occasion énorme pour Traoré et Fekir qui ont trouvé respectivement le poteau et la barre transversale de Tatarusanu (74e). El Ghanassy s'est procuré l'une des rares occasions nantaises peu après son entrée (82e). L' OL peut nourrir quelques regrets mais reste invaincu avec deux victoires et deux matchs nuls. Les Canaris ont désormais quatre points au compteur mais restent dans la seconde partie de tableau.