Ligue 1 : Amiens se lance, Metz s'enfonce !

Amiens a, enfin, lancé sa saison en décrochant son premier succès en championnat, ce samedi soir, face à l'OGC Nice pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 . Sur leur pelouse, les joueurs de Christophe Pelissier (51 ans) l'ont largement emporté (3-0) grâce au but de Kakuta (15e) et au doublé de Konaté (28e, 88e) et remontent ainsi provisoirement à la 18e place au classement général. Rien ne va plus en revanche pour Metz. Sur le terrain de Caen, les joueurs Patrice Garande (56 ans) ont enchainé une quatrième défaite consécutive en s'inclinant (1-0) sur le seul et unique but du match signé Rodelin (50e). Les Messins restent, donc, lanterne rouge de Ligue 1 avec 0 point au compteur. Dans les autres résultats de cette 4e journée de Ligue 1, Toulouse s'est imposé à domicile (3-2) face au Stade Rennais grâce à un doublé sur pénalty de Durmaz (35e, 71e) et un but de Diop (58e). Victoire également pour Bordeaux (2-1), sur son terrain, face à Troyes grâce à des réalisations de Kamano (10e) et Sankharé (47e). De son côté, Montpellier s'est incliné (2-1) sur la pelouse de Dijon suite au doublé de Jeannot (45+1e, 62e). Les résultats du soir: Amiens 3-0 Nice / Caen 1-0 Metz / Toulouse 3-2 Rennes / Bordeaux 2-1 Troyes / Dijon 2-1 Montpellier.Par Benjamin Britault (iDalgo)