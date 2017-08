Nice : Favre déplore les cadeaux de son équipe

Interrogé par les journalistes après la rencontre, l'entraîneur suisse Lucien Favre a tenté d'expliquer la faillite de son équipe en Picardie. "On est moins bon dans le jeu, moins bon défensivement. Pour le moment, c'est très difficile, parce qu'on encaisse des buts un peu dommageables. Le premier, c'est un coup franc, on le donne aux 16 mètres, et puis après, encore un corner. Ça fait trop. Mais c'est un manque de stabilité, parce qu'on n'a pas assez le ballon - on le perd trop vite, pas assez d'occasions. Tout est lié."