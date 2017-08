Le gros coup de la Roma, Messi soulage le Barça... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe et le choc "déjà précieux" entre Monaco et Marseille , en conclusion de la 4e journée de Ligue 1. Après la victoire du PSG , le club monégasque doit l'emporter. Pour sa part, l'OM sera privé de plusieurs éléments et compte gagner pour être dans le rythme des meilleurs.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport et la superbe victoire de l' Inter Milan lors du choc sur le terrain de l'AS Rome (3-1), à l'occasion de la 2e journée de Serie A . Alors qu'ils étaient menés au quart d'heure, les hommes de Luciano Spalletti ont tout renversé grâce notamment à un doublé de Mauro Icardi On se rend cette fois en Espagne pour évoquer la prestation de Lionel Messi avec le FC Barcelone , tombeur d'Alavés (2-0). L'attaquant argentin a signé les deux buts de son équipe et atteint la barre des 351 réalisations en Liga , comme le rappelle le quotidien catalan El Mundo Deportivo.On termine avec le Daily Mail et la nouvelle victoire de Manchester United, la troisième consécutive. La formation mancunienne a pris le dessus sur Leicester (2-0) grâce à des buts de Marcus Rashford et Marouane Fellaini . Les joueurs de José Mourinho sont en tête du classement.