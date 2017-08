ASSE : Saadi se lâche contre son club formateur

Formé dans le Forez, l'attaquant algérien n'est pas tendre avec l' ASSE , dans les colonnes de L'Equipe. "C'est mon club formateur. Point. Encore que, quand on sort si peu de joueurs, dont un phénomène, Kurt (Zouma), qui aurait réussi n'importe où, je n'appelle pas ça un club formateur. Trois titularisations et quinze bouts de match, quand est-ce que j'ai eu ma chance chez les Verts ? Il a fallu que Bamba parte à Angers pour réussir en L1. Je n'ai aucune rancoeur. Je constate et je ne comprends pas. Surtout quand tu as l'exemple à côté de Lyon qui, lui, fait preuve de patience avec ses jeunes."