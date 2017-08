OL : Aulas répond à L'Équipe, sur Twitter

@BernardLions démagogique point de vue:n pas voir la différence entre l'état du Qatar et1 augmentation de capital avec1 investisseur chinois — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 27 août 2017

L'inconvenient avec vs c que vs ne me connaissez pas!G suffisamment oeuvré pour étayer1 prise d position économique qui est et sera juste ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 27 août 2017

"Bernard Lions, démagogique point de vue, ne pas voir la différence entre l'état du Qatar et l'augmentation de capital avec1 investisseur chinois (...) Avais je raison de ne pas vous faire confiance ? L'un supplie l'interview sur le Qatar l'autre ironise bêtement ? (...) L'inconvénient avec vous c'est que vous ne me connaissez pas ! J'ai suffisamment oeuvré pour étayer une prise de position économique qui est et sera juste ! (...) Pourquoi vouloir toujours exister en essayant de créer des conflits virtuels même Monsieur Bielsa a été obligé de vous recadrer", a-t-il notamment publié.Autant dire que les relations entre le patron rhodanien et les journalistes du quotidien ne sont pas au mieux.