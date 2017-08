OL : Riolo explique pourquoi il ne suit pas Aulas dans son combat contre le PSG

"J'entends les arguments de Jean-Michel Aulas. Le problème de la L1. La compétitivité du championnat, le risque de trou béant entre Paris et le reste, a-t-il confié (propos relayés par Foot01). Ce que je demande à Aulas et je suis prêt à le suivre dans son combat, ce sont des éléments concrets. Comment veut-il gérer le flux d'argent mis sur la table par le PSG ? Son combat est-il franco-français ou européen ? Cette Europe devant laquelle il est allé vendre un 2+1 terrible et minable pour nos clubs. S'il se bat pour un salary-cap au niveau européen, un contrôle plus poussé des sommes investis, un regard sur la provenance des fonds, un FPF (fair-play financier) appliqué à la lettre, alors je le suis dans son combat. Mais il doit se battre au niveau européen ! Pas juste chouiner pour défendre ses petits intérêts en L1, son club qui risque de ne pas revoir la Ligue des Champions . Parce qu'Aulas sait que le PSG, quand il dépense, ne vise qu'une chose : faire partie du gratin en Europe. Si Aulas se bat pour ramener le PSG dans des limites françaises, alors il n'y aura aucun espoir de lutter en LDC ! Les clubs français n'en profiteront pas. Le combat sera vain. Le PSG sera plus petit, " jouable " en France certes, mais sans vraies prétentions en LDC. Il n'y a qu'un seul combat qui vaille. Celui d'un foot européen plus raisonnable. Si c'est pour que Neymar ne soit jamais en L1, que Mbappé parte au Real et qu'on ait notre championnat à nous avec un OL qui rivalise avec le PSG, je comprends l'intérêt pour Aulas et l' OL , mais c'est un petit intérêt, presque mesquin."