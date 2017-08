Ligue 1 : Monaco humilie Marseille sous les yeux de Mbappé

Alors que le match de ce soir constituait une affiche plus qu'alléchante pour cette dernière rencontre de la 4e journée de Ligue 1 , le très prochain départ de Kylian MBappé pour le PSG était pourtant sur toutes les lèvres. Le festival offensif de Monaco contre l'OM ce soir à Louis II sur le score de 6-1 a recentré le débat. Marseille n'a pas existé ce soir et a surtout paru très fatigué et sans solution face à la technique monégasque. Surtout les Champions de France ont connu une réussite insolante sur les coups de pied arrêtés, inscrivant 5 de leurs 6 buts dans ce domaine. Falcao , auteur d'un doublé, poursuit sa moisson de buts avec 7 buts en 4 rencontres. C'est Glik qui a ouvert la marque dès la deuxième minute sur un caviar déposé par Thomas Lemar avant que Falcao ne transforme un pénalty à la 20e. Le Tigre triplait la mise d'une tête plongeante réflexe à bout portant (35'). Juste avant la pause, les Olympiens buvaient le calice jusqu'à la lie sur une numéro de Rony Lopes côté droit pour le but facile de Diakhaby, son premier en Ligue 1 (45'). Après la pause, les joueurs de la Principauté poursuivaient leur moisson de buts avec la tête plongeante, encore, de Djibril Sidibé . Falcao sorti en fin de match, c'est Fabinho qui transformait le second pénalty de la rencontre (79') (6-1). Entre temps, Rémy Cabella sauvait l'honneur pour les visiteurs en déviant une frappe de Thauvin (75'). La correction est très sévère pour Marseille qui voit arriver la trêve internationale au bon moment. Monaco recolle au PSG mais reste second à la différence de buts. C'est la première fois depuis 50 ans que deux équipes se retrouvent avec 4 victoires en 4 matches. Le résultat du soir : Monaco 6 - 1 MarseillePar Benjamin Pruniaux (iDalgo)