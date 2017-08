"Je suis conscient de faire partie de la meilleure équipe du monde désormais, avec les meilleurs joueurs. Je veux tout donner pour le club et l'équipe, bien m'entendre avec mes coéquipiers et remporter le plus de titres possible avec le Barça", a déclaré le milieu offensif tricolore sur le site officiel du club catalan. L'ancien Rennais doit passer ce lundi sa visite médicale et signer un contrat de cinq années.