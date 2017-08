Real Madrid : Zidane trouve sévère le résultat

"Je ne peux pas être content du résultat, mais le contenu a été excellent. Nous méritons mieux, mais le football est ainsi, on ne peut pas toujours gagner. Nous perdons deux points mais je suis très fier de mes joueurs, a concédé l'entraîneur tricolore devant les journalistes. Le plus difficile est de se procurer des occasions. Nous en avons sept ou huit, et des franches. Nous avions les cartes en main pour gagner mais nous ne l'avons pas fait. Nous allons continuer à travailler et nous tourner vers le match suivant."