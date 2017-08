FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le quotidien L'Equipe et le nouveau transfert "vertigineux" réalisé par le PSG. Après Neymar , le club de la capitale va engager Kylian Mbappé sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros. Monaco a donc fini par céder son attaquant français.Le Corriere dello Sport évoque les résultats d'hier lors de la 2e journée de Serie A . L'AC Milan et Naples ont signé une deuxième victoire consécutive, respectivement contre Cagliari (2-1) et l'Atalanta Bergame (3-1). La Juventus Turin , l'Inter Milan et la Sampdoria Gênes ont aussi réussi la passe de deux.On poursuit avec le journal Marca et le match nul concédé par le Real Madrid contre Valence (2-2), dans le cadre de la 2e journée de Liga . Malgré un doublé de Marco Asensio , qui a égalisé en fin de partie sur coup franc, le club merengue lâche rapidement des points dans l'optique du titre.Pour terminer, le Daily Mirror revient sur la déroute subie par Arsenal sur la pelouse de Liverpool (4-0), à l'occasion de la 3e journée de Premier League Mohamed Salah et Daniel Sturridge viennent déjà plomber le début de saison des hommes d' Arsène Wenger