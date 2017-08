Falcao, Areola, Glik... L'équipe-type de la 4e journée de Ligue 1

a lancé son équipe vers un succès aisé en ouvrant la marque.et, double buteur, sont aussi récompensés. Venu à bout de Rennes (3-2), Toulouse est présent avec(un but) et(deux buts sur penalty).Tombeur de Strasbourg (2-0), Guingamp n'est pas oublié avec(passeur) et(buteur). Dans les buts,vient représenter le PSG grâce à deux jolis arrêts contre Saint-Etienne (3-0). En défense, on retrouve également le BordelaisCe onze de la 4e journée de Ligue 1 est complété par le Lillois, à son avantage à Angers (1-1), et par. Avec deux buts, l'attaquant sénégalais a été l'un des artisans de la première victoire dans l'élite du promu Amiens, qui a écrasé Nice (3-0).Areola (PSG) - Sabaly ( Bordeaux ), Diop (Toulouse), Glik (Monaco), Ikoko (Guingamp) - Durmaz (Toulouse), Amadou (Lille), Diallo (Guingamp), Lemar (Monaco) - Konaté (Amiens), Falcao (Monaco).