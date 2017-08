Un succès historique pour Amiens, Arsenal a coulé à Anfield... Les Tops et les Flops du weekend

L'OM, quelle déroute !

Lewandowski reprend ses bonnes habitudes.

Une grande première pour Amiens.

Arsenal explose en plein vol.

Celle-là risque de laisser des traces. Privé de plusieurs cadres (Rami, Payet, Njie), l'Olympique de Marseille a sombré dans les grandes largeurs sur la pelouse de Monaco (6-1), en conclusion de la 4e journée de Ligue 1 . Ce choc aura donc fait pschitt rapidement, le club phocéen encaissant quatre buts en première période. Le but de Rémy Cabella ne changera rien à la soirée désastreuse des hommes de Rudi Garcia , tenus en échec une semaine plus tôt par Angers (1-1). La trêve internationale arrive à point nommé pour permettre aux coéquipiers de Steve Mandanda de retrouver leurs esprits.Dépossédé la saison dernière de son statut de meilleur buteur par Pierre-Emerick Aubameyang , Robert Lewandowski est décidé à récupérer son bien dans quelques mois. En tout cas, le canonnier polonais réalise un gros début d'exercice. Buteur contre le Bayer Leverkusen (3-1), l'attaquant de 29 ans a signé samedi un doublé lors du succès du Bayern Munich sur le terrain du Werder Brême (2-0), lors du 2e acte de Bundesliga . Avec trois réalisations, l'ancien artificier du Borussia Dortmund occupe déjà la tête du classement des meilleurs réalisateurs. Son nouveau face-à-face à distance avec "PEA" s'annonce excitant.L'apprentissage du haut niveau était logiquement difficile pour Amiens, pour la première saison de son histoire dans l'élite. Mais après trois défaites en trois journées sans marquer un seul but, le club picard s'est offert son premier succès. Et d'une manière cinglante, puisque les hommes de Christophe Pélissier ont écrasé Nice (3-0), troisième du précédent exercice, au stade de la Licorne. Recruté pour se relancer, Gaël Kakuta restera à jamais le premier buteur de l'histoire de l'ASC en Ligue 1, avant le doublé de Moussa Konaté La victoire spectaculaire contre Leicester (4-3) n'est plus qu'un lointain souvenir. Ce match face aux Foxes aura même révélé les failles défensives du club londonien, encore plus béantes face à un cador comme Liverpool . A l'occasion de la 3e journée de Premier League , les Gunners d' Arsène Wenger ont pris le bouillon à Anfield (4-0), une fessée qui prouve que cette saison ne sera sûrement pas encore la bonne. En trois matches, les partenaires d' Olivier Giroud ont déjà concédé huit buts : inconcevable pour une équipe qui prétend à lutter pour le titre et n'aura même pas la possibilité de redonner le sourire à ses fans en Ligue des Champions