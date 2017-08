Interviewé par le site Goal, l'attaquant néerlandais de l' Ajax Amsterdam annonce qu'il va rester en Eredivisie. "Mon plan n'est pas de quitter l'Ajax. J'ai joué une saison dans l'équipe première et je sens que j'ai encore beaucoup à apporter ici. Je n'ai rien à voir avec des clubs comme le Borussia Dortmund et l'AS Monaco, ça me laisse de marbre. Je reste à 100 % à l'Ajax cette saison."