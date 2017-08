[#MercatoSRFC]

Le gardien international tchèque TomᚠKoubek, 25 ans, s'est engagé pour 4 ans.

Bienvenue Tomáš!

Le club breton a officialisé ce mardi le transfert de l'international tchèque qui arrive en provenance du Sparta Prague avec un certain enthousiasme. "La Ligue 1 est devenue l'un des meilleurs championnats au monde, avec de grands matchs à jouer. J'ai eu Petr Cech la semaine dernière au téléphone et il m'a dit tout le bien qu'il pensait du club et de la ville", a expliqué la nouvelle recrue des Rouge et Noir. Koubek s'est engagé jusqu'en juin 2021 avec le Stade Rennais.