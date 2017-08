Son conseiller a confirmé ce lundi l'approche du club breton, en ouvrant la porte à un départ vers un autre club de Ligue 1 . "Rennes avait déjà tenté d'attirer Nampalys il y a quelques semaines et la réponse était négative. Elle l'est encore aujourd'hui. Pour le moment, on est toujours en contact avec Nice et Saint-Etienne où on est attentif à ce qu'il peut se passer", a-t-il expliqué.