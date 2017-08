L'international français a livré ses premières impressions dans la foulée. "Je suis très content d'être ici devant vous, mon rêve est devenu réalité en signant ici à Barcelone. Mon objectif est de bien m'intégrer dans l'équipe, de gagner le plus de titres possibles, de bien m'intégrer dans cet effectif, dans ce club. Je suis très content d'être dans le meilleur club du monde avec les meilleurs joueurs du monde. (...) La pression, c'est vrai qu'il y en a un peu mais je vais faire abstraction de tout ça. Je vais donner mon maximum pour remplir les objectifs et aider l'équipe (...) Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je regarde des matchs du FC Barcelone . C'était un rêve et il est devenu réalité", a lâché le nouvel attaquant du Barça.