EdF : les dernières infos de Clairefontaine

A 72 heures de ce rendez-vous capital pour les Bleus dans l'optique de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde Didier Deschamps avait décidé de mettre en place différents ateliers, notamment de frappes au but. Une séance "light" au cours de laquelle Griezmann et Mbappé se sont montrés plutôt à leur avantage. Plusieurs cadres ont été laissés au repos à l'image d' Hugo Lloris et Paul Pogba . Un point presse est prévu ce mardi ainsi qu'une nouvelle séance d'entraînement lors de laquelle Didier Deschamps devrait procéder à une mise en place tactique en vue du match contre les Pays-Bas.