La nouvelle recrue du FC Barcelone a néanmoins refusé toute comparaison avec le Brésilien Neymar . "Il y a une classe d'écart entre moi et Neymar. Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est un très grand joueur. Moi, je suis tout jeune et c'est ma deuxième saison en professionnel. J'apprends tous les jours, je n'ai que 20 ans. Je m'améliore de jour en jour, j'essaie de grandir et je suis venu dans ce club pour grandir encore plus. (...) Je ne suis pas là pour remplacer Neymar. Le FC Barcelone avait besoin d'un joueur dans cette position. Ils ont fait appel à moi et je vais tout donner pour l'équipe, pour le club, je vais essayer de bien progresser", a expliqué l'international français.