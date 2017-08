OM : Garcia aurait plombé les dossiers Bacca et Jovetic

Le quotidien explique que le Basque a obtenu, "de haute lutte", les accords de Carlos Bacca et Stevan Jovetic , lesquels ne voulaient initialement pas rejoindre Marseille . Les hésitations de Rudi Garcia concernant leur profil ont conduit à leurs signatures respectives à Villarreal et à Monaco. Ces échecs auraient affecté Andoni Zubizarreta, tandis que Rudi Garcia lui aurait demandé de prendre des renseignements sur Divock Origi , un ancien Lillois qui travaille avec la même société d'agent que Maxime Lopez Les pistes Aymen Abdennour Valence ), Ousmane Dembélé (Celtic) et, donc, Divock Origi ( Liverpool ) resteraient notamment d'actualité.