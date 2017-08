France

France Football revient notamment sur le mercato du PSG , lequel n'a pas hésité à bousculer certains grands clubs européens, cet été. L'hebdomadaire évoque aussi le parcours de Kylian Mbappé , dont le transfert dans le club parisien ne fait désormais plus de doute. L'Équipe consacre une grande partie de son édition aux derniers jours du marché des transferts, et révèle les dernières ambitions de chaque club de Ligue 1 . Enfin, Le Parisien donne également des précisions sur le dossier du Monégasque, lequel devrait se conclure dans la journée.Marca consacre plusieurs pages au phénomène Marco Asensio , qu'il considère comme la recrue phare du mercato madrilène. Même son de cloche du côté du journal As, lequel revient aussi sur la présentation d' Ousmane Dembélé , du côté de Barcelone. Sport est tout acquis à la cause du Français, qu'il a placé en Une et dont il offre le poster. Le quotidien croit savoir qu'un ou deux joueurs pourraient encore atterrir en Catalogne : Philippe Coutinho et Angel Di Maria La Gazzetta dello Sport focalise son attention sur la signature de Patrik Schick à l'AS Rome. Elle évoque également la situation de Baldé Keita, dont le sort n'est toujours pas scellé, et parle du duel à venir entre l'Espagne et l'Italie. Le Corriere dello Sport livre quant à lui des précisions sur l'avancement du recrutement de la Juventus de Turin. Plusieurs joueurs, dont Benedikt Höwedes , seraient encore ciblés par le club de la Vieille Dame.Le Mirror rapporte les troubles qui secouent Arsenal , ces dernières heures. La lourde défaite concédée ce week-end pourrait avoir de sérieuses répercussions, en interne. Le tabloïd livre également des indications sur le recrutement des Reds, lesquels visent Thomas Lemar et Naby Keita . Même son de cloche du côté du Sun, qui pense que les Liverpuldiens sont prêts à dépenser 145 millions d'euros pour les deux joueurs.