"Kylian Mbappé m'a expliqué que son arrivée au PSG devrait être officialisée ce mardi. C'est une très bonne nouvelle pour le club évidemment. Kylian est un jeune joueur, déjà mature, à l'aise dans un collectif, doté d'un potentiel énorme et issu de la région parisienne. Ce dernier critère n'est pas anodin pour le PSG", a-t-il notamment confié au quotidien. Il pense que les dirigeants parisiens ont bien répondu aux interrogations qui se posaient, ces derniers mois : "Le PSG a vraiment changé de dimension, c'est vrai. Depuis un an, un cycle se terminait et il fallait donner un nouveau souffle. Avec Marco (NDLR : Verratti) et Marquinhos notamment, nous étions plusieurs jeunes joueurs à nous poser des questions sur l'avenir du club. On est ambitieux, on a envie de viser la Ligue des Champions , d'aller très haut et on ne peut pas se rater. Maintenant, nous avons les réponses et cela devient difficile d'avoir des doutes."