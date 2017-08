Le montant de l'opération pourrait ainsi atteindre 43 millions d'euros, plus 10,8 millions de bonus. Pour rappel, les Colchoneros sont interdits de recrutement, cet été, et l'attaquant ne pourra pas jouer avec l'hiver prochain. Il pourrait donc être prêté durant quatre mois. Le Telegraph indique que Monaco, l'OM et Everton se sont portés candidats afin de l'accueillir, durant cette période.