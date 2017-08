PSG : Dugarry inquiet pour l'avenir de Mbappé

"Les choses vont trop vite autour de ce garçon. La réponse qu'on m'a apportée, c'est qu'il est bien dans sa tête, qu'il a de la maturité", a expliqué le champion du Monde 1998, lors de Team Duga. Ces remous ne sont pas simples à gérer, pour un jeune de 18 ans : "Vous avez beau avoir un environnement, être bien dans sa tête, il y a des choses difficiles, voire impossibles par moments à gérer. Maintenant, à Paris, il va pouvoir enfin se remettre à travailler, à se remettre dans le sens de la marche. Mais il va falloir gérer l'environnement. Neymar le gère très bien depuis qu'il est au Brésil . J'espère que les dirigeants parisiens n'ont pas fait qu'un coup de com' ou juste un coup. Un club et un entraîneur doivent avoir une vision. J'espère qu'il y aura un changement de système, ce serait une bonne chose pour Mbappé afin qu'il puisse s'exprimer et préparer sa Coupe du Monde , cela doit être son seul objectif. J'espère que tout ça a été pensé, réfléchi. Il y a aussi un embouteillage sur les postes offensifs. D'un côté, je suis content, car on va enfin revoir ce garçon sur le terrain, et je suis inquiet, car je sais que c'est tellement difficile à vivre. J'ai un peu peur pour ce garçon", a-t-il ajouté.