"On a fait pour l'essentiel ce qu'on avait à faire. Il y a quand même sept recrues. On va encore se réunir cet après-midi pour voir s'il y a encore une opération à faire. On a réinvesti près de 70 millions d'euros au total pour recruter sept joueurs. C'est le plus gros investissement jamais réalisé, même si c'est vrai qu'on avait cédé beaucoup de joueurs. On remplacera s'il y a des départs. Sur le plan de l'effectif, il faut attendre de savoir ce que feront les deux ou trois joueurs qui sont susceptibles de partir. Il reste très peu de temps, plus on fait d'opérations le dernier jour, plus elles sont aléatoires. On est serein. On est plutôt à l'écoute du marché que sur une démarche volontariste", a déclaré le président rhodanien aux journalistes. Jordan Ferri pourrait notamment rejoindre les rangs du TFC.