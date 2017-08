Nouvel avertissement de @UNFP contre les accords sous seing privé, illégaux et jamais à l'avantage des joueurs...

"Combien de fois faudra-t-il que l'on répète aux joueurs que ces accords sont illégaux, car interdits par la Charte du football professionnel (la convention collective de la profession), la loi sur le CDD spécifique et les règlements de la LFP , qui prévoient même de sanctionner ceux qui les signent. Au-delà, il faut bien comprendre que ces accords vont systématiquement ou presque à l'encontre des joueurs. Les promesses, y compris lorsqu'elles sont signées sous seing privé, n'engagent que ceux qui les croient et ce genre d'accord demeure un artifice contractuel fallacieux au seul bénéfice (ou avantage) des clubs, qui ne protège pas les joueurs...bien au contraire ! Nous reconduisons donc une fois encore notre avertissement à tous les footballeurs : ne signez jamais d'accord sous seing privé, qui ne seront pas enregistrés à la LFP et qui pourraient être le cimetière de vos illusions", a publié le syndicat des joueurs professionnels.