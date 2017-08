Et si l'ancien Niçois avait encore l'espoir de s'imposer dans la capitale française ? Malgré un temps de jeu extrêmement réduit la saison dernière, le milieu offensif français souhaiterait finalement rester au PSG et ce malgré plusieurs offres alléchantes en France et à l'étranger. Annoncé proche de Fenerbahçe ces derniers jours, Ben Arfa n'a visiblement jamais souhaité rejoindre la Turquie selon RMC. De son côté, le club parisien n'envisage pas d'autres options qu'un transfert.