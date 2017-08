Chili : une nouvelle polémique concernant Vidal ?

Selon certaines sources policières, le joueur du Bayern Munich aurait causé "du bruit et du désordre" avec des amis dans un hôtel après s'être rendu dans un casino à 50 km de Santiago. Des accusation immédiatement démenties par le milieu de terrain. "J'arrive de chez moi et je nie tout cela. Vous allez continuer à salir mon image et à inventer des histoires", a-t-il déclaré. Une affaire qui tombe mal alors que le Chili doit affronter le Paraguay et la Bolivie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018