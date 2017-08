L'international français a fait une petite mise au point sur RMC. "Il n'a jamais été question d'un retour en France. Après, je suis très flatté d'avoir été courtisé par l'OM, et aussi par l' OL , à un certain moment. J'ai toujours été fan de l'OM, depuis tout petit. Pour moi, ça représente encore beaucoup (...) J'ai eu des personnes au téléphone qui ont essayé de me convaincre (...) J'ai dit à Rudi Garcia que ce n'était pas mon objectif de revenir en France. Ce n'était pas contre Marseille ou quoi que ce soit", a expliqué le buteur des Bleus.