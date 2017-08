"C'est une fierté de signer ici, dans un grand club, avec son histoire et ses supporters, a lancé en préambule le défenseur tunisien. Cela fait trois mois que les discussions ont commencé. Ensuite, j'étais concentré avec Valence , j'ai fait une bonne préparation. Les discussions ont repris, il y a trois jours. J'étais en contacts avec le Zénith et d'autres clubs d'Angleterre et d'Italie. Des contacts vraiment intéressants. J'ai choisi Marseille pour le projet, l'ambition. Marseille reste Marseille. Encore une fois, c'est une fierté de signer ici. Je suis très heureux (...) L'OM est l'équipe préférée en Tunisie. Tout le monde a été content. C'est très bien pour moi et pour mon pays."