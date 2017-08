Le président a défendu les ambitions du propriétaire Frank McCourt , notamment concernant le mercato. "Les exigences OM Champions n'ont jamais varié. On a dit qu'on dépenserait 200 millions pour renforcer cette équipe, sur quatre ans. Il est difficile de lutter contre une nouvelle réalité du football européen. Ces 200 millions, on a sérieusement commencé à les investir sur les derniers mois." Puis de poursuivre : "Tout le monde se focalise sur l'arrivée d'un attaquant, mais quelle que soit la pression, on ne recrutera pas un attaquant pour faire le nombre. Il répondra aux besoins fixés par Rudi, Zubi et moi, de façon très précise. On apprend aussi : on a un mercato très particulier. On va s'adapter, apprendre de cette nouvelle donne et faire pour le mieux. Je pense que la qualité d'un mercato se juge en fin de saison, si l'équipe a, oui ou non, atteint son objectif."