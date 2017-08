Âgé de 21 ans, le Sénégalais pourrait compenser le départ de Dalbert, lequel a été transféré à l' Inter Milan , il y a quelques jours. Pour rappel, Racine Coly avait été l'objet d' une polémique, en 2014 , concernant son âge. Un article, paru 2006 et traitant de l'aventure d'une équipe de Dakar à laquelle il appartenait, laissait entendre qu'il était né en 1991, et non en 1995. Le joueur avait néanmoins nié.Le Sporting CP et deux autres clubs participant à la Coupe d'Europe, dont les noms n'ont pas filtré, seraient aussi sur le coup.