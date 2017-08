"Je n'entrais pas dans les plans du nouvel entraîneur Oscar Garcia , donc Anderlecht était un bon choix pour moi, d'autant plus qu'ils jouent la Ligue des Champions, a-t-il déclaré. Je n'ai jamais joué la phase de poules de la LdC mais j'ai toujours rêvé de cette compétition. Je n'ai pas encore parlé au coach. D'abord, je vais au club puis je passe ma visite médicale et le reste viendra ensuite. Sincèrement, je ne pense pas au fait qu'il n'y ait pas d'option d'achat. J'ai juste envie de jouer et de faire de mon mieux."