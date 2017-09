Le défenseur italien de 25 ans, qui arrive du Torino, a paraphé un contrat de quatre saisons. "C'est un rêve de rejoindre Chelsea et d'évoluer en Premier League . Je suis très heureux d'être ici." Âgé de 27 ans, le milieu de terrain anglais de Leicester City a lui signé un bail portant sur cinq années. "Je suis content et impatient d'aider le club à gagner des trophées." Le champion d'Angleterre en titre aura donc attiré six joueurs, avec aussi Willy Caballero Antonio Rüdiger , Tiemoué Bakayoko et Alvaro Morata