FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

L'Equipe consacre une grande partie de sa première page à la démonstration des Bleus contre les Pays-Bas (4-0), en éliminatoires du Mondial 2018 . Grâce notamment à un doublé de Thomas Lemar , c'est "tout bon" pour l'équipe de France, qui profite du revers suédois en Bulgarie pour prendre la tête du groupe A.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport qui dresse un bilan du recrutement estival en Serie A . L'AC Milan a frappé un grand coup en s'offrant notamment les services du défenseur de la Juventus Leonardo Bonucci . La Vieille Dame a aussi fait parler d'elle en enrôlant le milieu français Blaise Matuidi On file derrière les Pyrénées avec la Une du quotidien catalan El Mundo Deportivo intégralement dédiée à Philippe Coutinho. Le FC Barcelone dispose encore de quelques heures pour essayer de faire venir le milieu brésilien de Liverpool . Problème, le marché est terminé en Angleterre et les Reds n'ont pas pu recruter son possible remplaçant.On finit avec le Daily Mirror et les derniers mouvements d'envergure de l'autre côté de la Manche. Liverpool a enrôlé Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Chelsea a fini en boulet de canon avec Davide Zappacosta et Danny Drinkwater . En revanche, Manchester United Manchester City et Arsenal sont restés discrets.