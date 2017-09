Le PSG a tout écrasé cet été. En déboursant 402 millions d'euros pouret LIRE ICI ), l'ogre parisien culmine aux deux premières places des transferts les plus importants de la Ligue 1 . Avec le latéral espagnol, acheté pour 16 millions d'euros, le PSG place même trois de ses renforts dans le Top 10. Monaco n'est pas en reste. Certes, les sommes dépensées par l'écurie monégasque sont incomparables - le champion de France ayant surtout récupéré beaucoup d'argent avec la vente de certains cadres - maisetsont venus renforcer l'effectif de Leonardo Jardim . Avec, prodige du FC Metz attiré pour 17 millions d'euros, et, Rennes et Lille se sont également montrés actifs. Enfin, l'Olympique de Marseille a attendu le dernier moment pour réaliser son plus gros coup financier avecNeymar : FC Barcelone > PSG pour 222 millions d'eurosKylian Mbappé : AS Monaco > PSG pour 180 millions d'euros (prêt avec OA)Baldé Keita : Lazio Rome > AS Monaco pour 30 millions d'eurosYouri Tielemans : Anderlecht > AS Monaco pour 25 millions d'eurosIsmaïla Sarr : FC Metz > Rennes pour 17 millions d'eurosYuri Berchiche : Real Sociedad > PSG pour 16 millions d'eurosKostas Mitroglou : Benfica Lisbonne > OM pour 16 millions d'eurosTerence Kongolo : Feyenoord Rotterdam > AS Monaco pour 15 millions d'eurosThiago Maia : Santos > Lille pour 14 millions d'eurosStevan Jovetic : Inter Milan > AS Monaco pour 11 millions d'eurosSource : L'Equipe et Transfermarkt