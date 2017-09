PSG : Neymar a trouvé sa nouvelle maison

Située proche de Saint-Germain-en-Laye, le centre d'entraînement du club, la maison comprend plus de cinq étages et une pelouse de 5000 m², "avec des terrasses, des puits de lumière, et même une piscine en sous-sol selon les habitants du quartier." Nos confrères précisent que la nouvelle star de la Ligue 1 sera dans le même quartier que Layvin Kurzawa