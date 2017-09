Le président phocéen veut que le recrutement soit jugé selon les performances de l'équipe sur le terrain. "Je ne sais pas ce que veut dire un mercato réussi, moyen ou raté. Il sera évalué à la fin de la saison, avec le classement. Il faudra attendre la fin de la saison pour pouvoir se prononcer sur ce point." Avant de lâcher : "Nous sommes globalement satisfaits. On ne va pas revenir sur les investissements, ou le nombre de joueurs depuis janvier. On est en place, à nous d'installer l'équipe dans une trajectoire de progrès. On sait que ce sera long et difficile."