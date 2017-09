Invité à réagir aux critiques sur le projet du club nordiste, en difficulté en ce début de saison, le dirigeant se défend. "Le mercato n'est pas le 31 août à minuit, c'est plusieurs mois de travail. On a fait 13 arrivées, 20 départs, dont 9 prêts (...) Tout ce mercato a été fait dans un cadre de fort investissement, courageux, avec un équilibre sportif-financier (...) On a toujours travaillé en pensant au meilleur pour le club à court terme, mais aussi à long terme (...) Finalement, on peut dire qu'on a vécu un bon mercato."